Haberler

Tokat-Almus kara yolunda kar nedeniyle aksama yaşandı

Güncelleme:
Yoğun kar yağışı nedeniyle Tokat-Almus kara yolunda ulaşımda aksama yaşandı. Bakımlı köyü yakınlarında bir tırın lastiğinin patlaması nedeniyle yol tek şeritten kontrollü olarak verildi.

Tokat- Almus kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi.

Yoğun kar yağışının sürdüğü Almus- Tokat kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.

Bakımlı köyü yakınlarında bir tırın lastiğinin patlaması nedeniyle yol bir süre tek şeritten kontrollü olarak verildi.

Kaynak: AA / İzzet Kurt
