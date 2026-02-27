Tokat-Almus kara yolunda kar nedeniyle aksama yaşandı

Tokat- Almus kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi.

Yoğun kar yağışının sürdüğü Almus- Tokat kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.

Bakımlı köyü yakınlarında bir tırın lastiğinin patlaması nedeniyle yol bir süre tek şeritten kontrollü olarak verildi.