Tokat'ta yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Almus Barajı dronla görüntülendi

Tokat'ta kış ve ilkbahar yağışlarının etkisiyle Almus Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Baraj gölündeki su seviyesi ve kanallara boşalan sular dronla görüntülendi. Jandarma ekipleri baraj çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Tokat'ta doluluk oranı yüzde 100'e ulaşan Almus Barajı, dronla görüntülendi.

Bu yıl özellikle kış dönemindeki yağışlar, barajdaki su seviyesinin yükselmesine neden oldu.

Kış ve ilkbahar aylarındaki yağışlar sayesinde baraj, dün yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Baraj gölündeki doluluk ve suyun kanallara boşaldığı anlar, dronla kaydedildi.

İlçede gece saatlerinde başlayan sağanak ise aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Bu arada İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, baraj çevresinde güvenlik önlemi alarak araçların duraksamasına ve park etmesine izin vermiyor.

Kaynak: AA / Recep Bilek
