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Tohum Dil Türkçe Sergisi Ankara'da Açıldı

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Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan 'Tohum Dil Türkçe Sergisi', Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açıldı. Sergi, Türkçeden farklı dillere geçen kelimeleri dijital görsellerle sunarak Türk kültürünün dünya dillerine katkılarını aktarıyor. 15-29 Kasım tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) himayesinde hazırlanan "Tohum Dil Türkçe Sergisi" başkent Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde beğeniye sunuldu.

Açılış törenine katılan YEE Başkanı Abdurrahman Aliy, sergide Türkçeden farklı dillere geçen kelimelerin gösterildiği tabloları inceledi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Türkçeden farklı dillere geçen kelimeleri dijital görsellerle sunarak Türk kültürünün dünya dillerine katkılarını aktaran sergiye ev sahipliği yapıyor.

Sergi, 15-29 Kasım tarihlerinde Kütüphanenin Divan Salonu zemin katında ziyaretçilerini bekliyor.

Ankara'da ilk kez 27 Eylül-6 Ekim tarihlerinde düzenlenen sergi, yeni diller ve dijital görsellerin eklenmesiyle daha da zenginleştirilmiş içeriğiyle sanatseverlerle buluşuyor.

Türkiye ile Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılına özel olarak, Türkçeden Macarcaya geçmiş kelimelerin hikayeleri de bu sergide yeni bir stantta tanıtılıyor.

Sergi ayrıca, Türkçeden Arapça, Hintçe, Almanca, İtalyanca, Fince, Yunanca gibi birçok dile geçmiş kelimeleri dijital görsellerle sergileyerek, ziyaretçilerine diller arası bir kültür yolculuğu sunuyor.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
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