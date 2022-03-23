Tohum desteği verilen Erzurum'da yaygın tarıma geçiliyor

ERZURUM (AA) - Devletin sertifikalı tohum desteği verdiği Erzurum'daki çiftçiler, yaygın tarımla ülkedeki hububat ile bakliyat üretimine destek sunacak.

Nüfusunun yüzde 45'inin geçimini sağladığı tarım ve hayvancılık sektöründe Türkiye'nin önemli kentlerinden olan Erzurum'da, buğday, yem bitkisi, patates, ayçiçeği, şeker pancarı, fasulye, meyve ve sebze çiftçilerin önemli gelir kaynağını oluşturuyor.

Büyükbaş ve küçükbaştaki toplam 1 milyon 760 bin hayvan, 133 bin arı kolonisi varlığıyla hayvancılıkta önemli bir konumda bulunan kentte, 350 bini işlenmiş 480 bin hektar tarım alanı bulunuyor.

İşlenen tarım alanlarının 250 bin 525 hektarı tarla bitkileri, 1952 hektarı meyve, 1093 hektarı sebze ve 96 bin 432 bin hektarı nadas alanlarından oluşuyor.

Kentte ekilmedik tarım arazisi bırakılmayacak

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında 900 tonluk sertifikalı yem ve bitki tohumu dağıtımına başlanan kentteki çiftçiler, yaygın tarımla üretiminin artmasına önemli katkı sağlayacak.

Destek ve teşvikler, atıl arazilerde, hububat ile bakliyattaki üretimin geliştirilmesi, kurutma veya işleme tesisleri kurulması, tarımda önemli üretim kapasitesi bulunan kentteki çiftçilere umut ışığı oldu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, AA muhabirine, salgın krizlerinin ardından başlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla tarımsal üretimin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirtti.

Tarımsal üretimin artması için Bakanlık, Valilik ve müdürlük olarak çok farklı destek projelerinin yürütüldüğünü ifade eden Akar, en son yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla da çalışmaların taçlandırıldığını söyledi.

Yoğun şekilde tohum desteklemelerinin yapıldığına işaret eden Akar, şunları kaydetti:

"Son süreçte özellikle girdi maliyetlerinin artmasının yanında devletin imkanları da arttı. Hem Cumhurbaşkanımızın kararı hem de Bakanlığımızın ve bizlerin hazırladığı projelerle bu imkanları kullanarak çiftçilerimizin bu girdi maliyetlerini asgariye indirmeye gayret gösteriyoruz. Son süreçte hazırlanan projelerle buğday, yem bitkisi tohumu, hububat ve baklagiller tohumunu, ekim dönemi gelmeden çiftçilerimize dağıtmaya başladık. Geçmiş yıllara baktığımızda girdi maliyetlerinin fazlalaşması hasebiyle talepler çok arttı. Geçmiş yıllarda tohum talebi belirli miktarlardayken bu yıl talepler katlanarak arttı."

"Tarım alanları daralıyor, nüfusla birlikte üretim de arttı"

Akar, devletin imkanlarını kullanarak çiftçilerin büyük oranda gübre ihtiyacını da karşılamak için destek sunmaya çalışacaklarını anlatarak, dağıttıkları sertifikalı tohumların öneminden bahsetti.

Çiftçilerin sertifikalı tohumlarla birim alanda daha fazla verim alacağına dikkati çeken Akar, "Artık tarım alanları daralıyor, nüfusla birlikte üretim arttı. Birim alandan daha fazla verim almak zorundayız. Teknik olarak girdi maliyetlerini karşılamakla ilgili yaptığımız projelerle, çiftçilerimize bu yönde katkı sunmaya gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Pasinler Ovası'nın tarımsal üretimdeki önemine değinen Akar, bölgede dekar başına 600-900 kilograma kadar buğday alındığını söyledi.

Patateste de dekara 7-8 ton civarında verim aldıklarını aktaran Akar, desteklenen çiftçilerin, imkanları doğrultusunda hiçbir metrekare boş kalmayacak şekilde mutlaka arazilerini değerlendireceğini sözlerine ekledi.