TOGÜ Tazelenme Üniversitesi 2025-2026 Kayıt ve Tanışma Toplantısı Düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tazelenme Üniversitesinde 2025-2026 akademik yılı kayıt ve tanışma toplantısı düzenlendi.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tazelenme Üniversitesi, 2025-2026 akademik yılı için kayıt ve tanışma toplantısını gerçekleştirdi.

Tazelenme Üniversitesi Koordinatörlüğü tarafından organize edilen toplantıya yeni kayıt yaptıran öğrenciler ilgi gösterdi.

Etkinlikte öğrenciler birbirleriyle tanışma fırsatı bulurken, yürütülecek dersler, akademik içerikler ve sosyal faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı. Katılımcılar, üniversite ortamında yeniden öğrenim fırsatı bulmanın heyecanını yaşadı.

Bu yıl programa kayıt yaptıranlar arasında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in babası Salih ve annesi Nimet Zengin de yer alıyor.