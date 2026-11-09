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TOGÜ Rektörü Yılmaz, Tokat İl Emniyet Müdürü Şengül'ü makamında kabul etti

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TOGÜ Rektörü Yılmaz, Tokat İl Emniyet Müdürü Şengül'ü makamında kabul etti
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Tokat İl Emniyet Müdürü Kenan Şengül, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Rektör Yılmaz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip Şengül'e teşekkür ederken, Şengül de misafirperverliği için Yılmaz'a teşekkür ederek başarılar diledi.

Tokat İl Emniyet Müdürü Kenan Şengül, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat İl Emniyet Müdürü Kenan Şengül, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Yılmaz, nazik ziyaretleri dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Kenan Şengül'e teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürü Kenan Şengül ise Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a misafirperverliği için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA
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