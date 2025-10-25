Haberler

TOGÜ Öğrencileri Savcılarla Buluştu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri, adli süreçler ve hukuki uygulamalar hakkında bilgi almak üzere savcılarla bir araya geldi. Erbaa Kaymakamı Remzi Demir'in verdiği temel hukuk dersi kapsamında gerçekleşen buluşmada, öğrenciler teorik bilgilerini pratik örneklerle pekiştirme imkanı buldu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri, savcılarla buluştu.

Erbaa Kaymakamı Remzi Demir tarafından verilen temel hukuk dersi dolayısıyla Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri Erbaa Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Pala ve Cumhuriyet Savcısı Merve Biçici ile bir araya geldi.

Savcılar adli süreçlerin işleyişini, savcıların görev ve yetkilerini, hukuki uygulamaları, gerçek olay ve örneklerle öğrencilere aktardı.

Teorik bilgilerini uygulamaya yönelik örneklerle pekiştirme fırsatı bulan öğrenciler, katkılarından dolayı Başsavcı Cihat Pala ve Cumhuriyet Savcısı Merve Biçici'ye teşekkür etti.

Kaymakam Demir ise hukukun sadece teorik değil, uygulamalı olarak da öğrenilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
