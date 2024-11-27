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TOGÜ Öğrencileri İzleyeceği Ağaç Türlerini Tanıyor

TOGÜ Öğrencileri İzleyeceği Ağaç Türlerini Tanıyor
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Niksar Meslek Yüksekokulu'nda, Dr. Akın Semerci öğrencilerine ilçede bulunmayan 25 ağaç türünün fidanlarını dikerek tanıtıyor. Öğrenciler, fidan dikimi ve orman bakımında uygulamalı eğitim alıyorlar.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Niksar Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Akın Semerci, ilçede bulunmayan ağaç türlerinin fidanlarını dikerek öğrencilerine tanıtıyor.

Semerci, ilçede bulunmayan 25 ağaç türünün fidanlarını temin ederek, yüksekokulun bahçesi ile kaymakamlık binası bahçesine ve ilçenin farkla yerlerine öğrencileriyle dikti.

Semerci, AA muhabirine, Meslek Yüksekokulunda 2018 yılında bahçe düzenlenmesini öğrencilerinin katkılarıyla yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin ağaç türlerini tanımalarını istediklerini belirten Semerci, "Tokat ve Niksar'da bulunmayan 25 tür getirdik. Öğrencilerimize fidan nasıl dikilir, orman ve bakımı nasıl yapılır, bunu öğretmeyi amaçlıyoruz. Kampüsümüzde öğrencilerimiz sadece teorik bilgi almıyor, uygulama da yapıyor. Hayata, meleğe hazırlanmış oluyorlar." dedi.

Niksar Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü 2. sınıf öğrencisi Rabia Firdevsoğlu da bölgede bulunmayan ağaç türlerini yetiştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Öğrencilerden Mehmet Cihan Gökçele ise okullarının bahçesinde her yerde yetişmeyen türler bulunduğunu, bunun kendileri açısından önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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