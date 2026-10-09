TOGÜ müzik mezunları 'Notalar Yeniden Buluşuyor' etkinliğinde bir araya geldi

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Tokat Gaziosmanapaşa Üniversitesinde (TOGÜ) müzik bölümü mezunları yeniden bir araya geldi.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen "Notalar Yeniden Buluşuyor Büyük Mezunlar Buluşması", mezunlar ve akademisyenleri bir araya getirdi.

Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı binası önünde gerçekleştirilen etkinliğe Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hamza Üstün, Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı akademisyenleri ve mezunlar katıldı.

Müzik eğitimi çatısı altında kurulan bağların yıllar geçse de canlılığını koruduğu etkinlikte, üniversite aidiyeti ve mesleki dayanışma ön plana çıktı.

Etkinlikte mezunlara hitap eden Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hamza Üstün, mezunların ülkenin dört bir yanında müziğin ışığını yayarak üniversiteyi gururlandırdığını belirtti.

Üstün, mezunlarla yıllar sonra yeniden bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversitenin kapılarının kendilerine her zaman açık olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA