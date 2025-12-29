Tokat'ta çiftçilere eğitim verildi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) "Sürdürülebilir Tarım ve Halk Sağlığı İçin Bilinçli Pestisit Kullanımı" başlıklı proje kapsamında çiftçiler bilgilendirildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, toplumla bütünleşme sorumluluğu doğrultusunda kamu yararını önceleyen, bilimsel bilgiye dayalı ve sahaya doğrudan dokunan çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen "Sürdürülebilir Tarım ve Halk Sağlığı İçin Bilinçli Pestisit Kullanımı" başlıklı proje kapsamında Tokat'ta üreticilere yönelik bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri başarıyla gerçekleştirildi. "Bilgiyle Üret, Güvenle Tüket" sloganıyla yürütülen projenin koordinatörlüğünü TOGÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Tarık Balkan üstlenirken projede Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'ndan öğretim üyesi Hatice Eftal Şeyda Kanal ile Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Kızılarslan araştırmacı olarak görev aldı.

Proje kapsamında Tokat ilinde yaprağı yenen sebzeler, asma yaprağı ile domates ve biber üreticilerine yönelik yüz yüze eğitim ve bilgilendirme etkinlikleri düzenlendi. Merkeze bağlı Gümenek köyünde ve Pazar ilçesi Merkez Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde, üreticilerle birebir iletişim kurularak uygulamaya dönük bilgiler paylaşıldı.

Eğitimlerde, pestisitlerin bilinçli ve doğru kullanımı, kalıntı riskleri, mevzuat, entegre mücadele yöntemleri ile pestisitlere maruziyetin insan sağlığı üzerindeki etkileri, bitki koruma ve halk sağlığı disiplinleri çerçevesinde ele alındı.