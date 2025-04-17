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TOGÜ'de şehit yakınları ve gaziler için destek birimi kuruldu

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) şehit yakınları ve gaziler için destek birimi kuruldu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) şehit yakınları ve gaziler için destek birimi kuruldu.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite hastanesinde Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ın talimatıyla şehit ve gaziler birimi kuruldu.

Yılmaz, "Şehitlerin emaneti olan kıymetli ailelere her zaman sahip çıkmak, devlet ve millet olarak en önemli görevlerden biridir. Bu doğrultuda hayata geçirilen şehit ve gaziler birimi, hem bir vefa borcunun ifadesi hem de somut bir destek adımıdır." ifadelerini kullandı.

Gazi Ahmet Durmaz, uygulamadan duyduğu memnuniyeti vurgulayarak şunları kaydetti:

"Şehit ve gaziler birimi sayesinde hastane işlemleri oldukça kolaylaştı. Karşılamadan itibaren güzel bir iletişim kuruldu. Süreç boyunca yalnız hissettirilmedik. Bu anlamlı uygulamanın hayata geçirilmesini sağlayanlara teşekkür ediyorum."

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Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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