Haberler

TOGÜ'de Şehir ve Kültür dersi Tokat Mevlevihanesi ve Osman Paşa Konağı'nda işlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TOGÜ'de Şehir ve Kültür dersi Tokat Mevlevihanesi ve Osman Paşa Konağı'nda işlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, seçmeli 'Şehir ve Kültür' dersini Tokat Mevlevihanesi ve Osman Paşa Konağı'nda gerçekleştirdi. Öğrenciler Mevlevihane'de tasavvuf kültürünü öğrenirken konakta Tokat mutfağını deneyimleme fırsatı buldu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) eğitim gören öğrenciler, "Şehir ve Kültür" dersini tarihi mekanlarda işliyor.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, seçmeli ders kapsamında kentin kültürel mirasını öğrenme imkanı bulan öğrenciler, "Şehir ve Kültür" dersini Tokat Mevlevihanesi ve Osman Paşa Konağı'nda gerçekleştirdi.

Doç. Dr. Edip Uzundal, Dr. Öğretim Üyesi Orhan Gazi Gökçe, Ali Bal ve Ahmet Sefa Kesler'in refakat ettiği ders, öğrencilere şehri yerinde tanıma imkanı sundu.

Tokat Mevlevihanesini ziyaret eden öğrenciler, şehrin tasavvuf kültürü hakkında bilgi edindi.

Osman Paşa Konağı'nda devam eden programda öğrenciler, şehrin mutfağını deneyimleme fırsatı buldu.

Hem kültürel hem de gastronomik yönüyle zengin geçen program, öğrencilerin Tokat'ı farklı boyutlarıyla tanımasına katkı sağladı.

Kaynak: AA
Bu haber 73 sitede yayınlandı.
Prof. Dr. Mete Gündoğan’dan fon krizi sonrası yeni finans sistemi önerisi

Prof. Dr. Gündoğan’dan fon krizi sonrası yeni finans sistemi önerisi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkan Fuat Oktay'dan fon krizi mesajı: Kim olursa olsun gereğini yaparız

Fon krizinde Fuat Oktay'dan net mesaj: Kim olursa olsun...
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı

53 vatandaşımızı katleden terörist kıskıvrak yakalandı
Tepki çeken o sözleri DEM Partili Gergerlioğlu'na sorduk: Hissi çıkışlar

Tepki çeken o sözleri sorduk! Gergerlioğlu'ndan dikkat çeken yorum
Ortalığı karıştıran görüntü! Ahmet Çakar ile Ferhat Gündoğdu aynı karede

Ortalığı karıştıran kare: Yorumu size bırakıyoruz
Botoks yaptırdılar, hayatları kabusa döndü! 7 kadın yoğun bakımda

Aynı binaya giren 7 kadın kabusu yaşadı!
Montella'nın tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam

Tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantı tarihini açıkladı

Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantı tarihi açıklandı