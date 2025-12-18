Haberler

TOGÜ'de "Bir Varmış Bir Wİ-Fİ'ymiş: Dijital Hikayelerle Öğreniyoruz" sergisi açıldı

Güncelleme:
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen 'Bir Varmış Bir Wİ-Fİ'ymiş: Dijital Hikayelerle Öğreniyoruz' sergisi, masal ve hikaye temalı dijital materyallerle ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlikler sunuyor. Sergi, bilinçli dijital hikaye okuma ve üretme alışkanlığı kazandırmayı hedefliyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Bir Varmış Bir Wİ-Fİ'ymiş: Dijital Hikayelerle Öğreniyoruz" sergisi açıldı.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi tarafından "Bir Varmış Bir Wİ-Fİ'ymiş: Dijital Hikayelerle Öğreniyoruz" sergisi düzenlendi.

Eğitim Fakültesi giriş katında gerçekleştirilen sergiye TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Akın, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, akademisyenler, üniversite öğrencileri ile mahalle ve köy okullarında eğitim gören ilkokul öğrencileri katıldı.

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Dr. Öğretim Üyesi İrem Demirbaş Susoy tarafından Tokat'ta bulunan köy ve mahalle okullarındaki ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlikte, Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencileri tarafından hazırlanan masal ve hikaye temalı dijital materyaller sergilendi.

Susoy, "Amacımız, öğrencilerimizin geleneksel hikayeleri dijital ortama taşımasını sağlamak ve çocuklara bilinçli dijital hikaye okuma ve üretme alışkanlığı kazandırmaktır." ifadesini kullandı.

Dijital hikayecilik yoluyla öğrenmeyi teşvik etmeyi amaçlayan sergi, iki gün boyunca gezilebilecek.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel
title