TOGÜ'de 'Bilinçli Nesiller, Bağımsız Gelecek Projesi' eğitimi veriliyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Bilinçli Nesiller, Bağımsız Gelecek Projesi" eğitimleri sürüyor.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan ve Yeşilay iş birliğiyle yürütülen "Bilinçli Nesiller, Bağımsız Gelecek Projesi" kapsamında eğitim faaliyetleri devam ediyor.

Öğrencilerin bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlendirilmesini amaçlayan program, üniversitenin farklı akademik birimlerinde gerçekleştiriliyor.

Proje çerçevesinde son olarak Niksar ve Reşadiye ilçelerinde bulunan akademik birimler ile Tıp Fakültesinde eğitimler düzenlendi.

Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimde bağımlılık türleri, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları gibi konular ele alınıyor. Programla öğrencilerin farkındalık düzeyinin artırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında üniversitenin tüm akademik birimlerinde eğitim verilerek 34 bin öğrencinin tamamına ulaşılması planlanıyor.