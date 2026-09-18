TOGÜ'de Bağımlılıkla Mücadele Akademisi sona erdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) Bağımlılıkla Mücadele Akademisi sona erdi.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi koordinasyonunda, Anadolu Üniversiteler Birliği ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliğiyle 15-17 Eylül'de düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele Akademisi - Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Uygulayıcı Eğitimi", eğitim programıyla tamamlandı.

Programa, Anadolu Üniversiteler Birliğine üye 21 üniversiteden akademisyenler ve uzmanlar katıldı. Program kapsamında bağımlılıkla mücadelede önleyici çalışmalar, etkili eğitim ve sunum teknikleri, bağımlılık türleri, yeni trendler ve uygulama yöntemleri ele alınırken, üniversiteler arasında bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik oturumlar gerçekleştirildi.

Katılımcılar eş zamanlı eğitim oturumlarında bir araya geldi. Tütün, alkol, teknoloji, madde ve kumar bağımlılığı başlıklarının ele alındığı oturumlarda, bağımlılığın bireysel ve toplumsal boyutlarının yanı sıra önleme çalışmalarında kullanılabilecek yaklaşım ve uygulamalar değerlendirildi.

Akademisyenlerin farklı alanlardaki bilgi ve saha deneyimlerini paylaştığı oturumlarda, üniversitelerde yürütülebilecek bağımlılıkla mücadele ve farkındalık çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: AA