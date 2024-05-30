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TOGÜ Almus Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Almus Meslek Yüksekokulu 2023-2024 öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi. Törende dereceye giren öğrencilere başarı belgesi verildi ve tören kep atma ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Almus Meslek Yüsekokulu 2023-2024 öğretim yılı mezuniyet töreni yapıldı.

Törene, Kaymakam Emre Çömen, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, ilçe protokolü ile veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende dereceye giren öğrencilere başarı belgesi verildi.

Kaymakam Çömen, yaptığı konuşmada, "Öğrencilerimizin yetişmesinde emeği geçen değerli akademisyenlere ve gençlerimizden desteklerini esirgemeyen ailelerine teşekkür ediyorum. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Almus Meslek Yüksekokulu 26. dönem mezuniyet töreninde bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duydum." dedi.

Tören öğrencilerin kep atması ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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