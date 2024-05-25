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Türk Mutfağı Haftası'nda Ege Bölgesi Yemekleri Togo'da Tanıtıldı

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Türkiye'nin Lome Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, Togo'da Ege bölgesine özgü yemekler tanıtıldı. Etkinliğe, Togo'dan birçok üst düzey devlet görevlisi, iş ve sanat dünyasından tanınmış isimler ve Lome'deki davetliler katıldı. Ayrıca, Lome Büyükelçiliğinde görevli Türk diplomatlar Zeybek oynayarak konukların büyük ilgisini çekti.

Togo'nun başkenti Lome'de, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Ege bölgesine has yemekler tanıtıldı, Türk diplomatlar Zeybek oynadı.

Türkiye'nin Lome Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, Türkiye'nin Batı Afrika ülkesi Togo'daki Lome Büyükelçiliği, Ege bölgesine özgü yemekleri tanıttı.

Türkiye'nin Lome Büyükelçisi Muteber Kılıç'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Togo'dan çok sayıda üst düzey devlet görevlisi, iş ve sanat dünyasından tanınmış isimler ve Lome'deki davetliler katıldı.

Kılıç, etkinliğin, Emine Erdoğan öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Kitabı"ndan esinlenilerek Türkiye'nin tüm diplomatik temsilciliklerinde düzenlendiğini söyledi.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında yurt dışı etkinliklerinde sunulacak Ege menüsüne değinen Kılıç, menünün, bölgenin bereketinin simgesi olan, geleneksel olarak sağlıklı, sürdürülebilir ve Akdeniz tipi beslenme şeklini öne çıkaran tariflerden oluştuğunu dile getirdi.

Etkinlikte, Ege yöresinin zeytin ve peynirleri, tarhana çorbası, mücver, zeytinyağlı taze fasulye, zeytinyağlı biber dolması, otlu börek, otlu gözleme, İzmir köfte, incir uyutması ve revani tanıtıldı.

Lome Büyükelçiliğinde görevli Egeli Türk diplomatlar Başkatip Seyla Sağlık Yavuzer ve İkinci Katip Tevfik Yavuzer de Zeybek oynadı.

Yabancı konukların büyük ilgi gösterdiği oyun uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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