Togg, Twitter hesabının kurtarıldığını bildirdi Açıklaması - Haberler

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Togg, Twitter hesabının kurtarıldığını bildirdi Açıklaması

AA - Abdulselam Durdak - Güncel
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Togg, Twitter hesabının kurtarıldığını bildirdi Açıklaması

Togg, Twitter hesabının bir süreliğine kötü niyetli kişilerce ele geçirildiğini, duruma anında müdahale edilerek hesap yönetiminin geri alındığını bildirdi.

Togg, Twitter hesabının bir süreliğine kötü niyetli kişilerce ele geçirildiğini, duruma anında müdahale edilerek hesap yönetiminin geri alındığını bildirdi.

Togg'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hesabımız bir süreliğine kötü niyetli kişi ya da kişilerce ele geçirilmeye çalışılmış, kısa bir süre istenmeyen mesajlar görülmüştür. Duruma anında müdahale edilerek hesap yönetimi geri alınmıştır. Konuyla ilgili teknik incelemelerimizi sürdürüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Abdulselam Durdak - Güncel

Twitter, TOGG, Güncel, Haberler

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