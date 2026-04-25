TOGEM-DER'in Cemre Çarşısı etkinliği devam ediyor

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğince (TOGEM-DER) bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Cemre Çarşısı etkinliği, ikinci gününde devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın onursal başkanı olduğu TOGEM-DER'in "iyilik, sürdürülebilirlik ve dayanışma" temasıyla Beyoğlu'ndaki The Peninsula Oteli'nin fuaye alanında gerçekleştirilen Cemre Çarşısı etkinliğinde bugün de ziyaretçiler ağırlandı.

Yarın sona erecek etkinlik kapsamında açılan stantları gezen ziyaretçiler, alışveriş yaptı.

Cemre Çarşısı Projesi

Bu yıl Cemre Çarşısı'nın sembolü seçilen sümbül, kökleriyle geçmişe bağlı, her yıl yeniden filizlenen ve etrafına yayılan iyilik hareketini temsil ediyor. Cemre Çarşısı da bu anlayışla kök salan, çoğalan ve yayılan iyilik hareketini büyütmeyi, dayanışma ve sürdürülebilirlik bilincinin kalıcı hale gelmesini hedefliyor.

Gıdadan kıyafete, el sanatları ürünlerinden hediyelik eşyaya, tekstilden ev aksesuarlarına kadar uzanan geniş seçkide 80'i aşkın markayı buluşturan Cemre Çarşısı'ndan elde edilen gelir, TOGEM-DER'in sosyal yardım faaliyetleri ve projeleri aracılığıyla toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye katkı sağlıyor.