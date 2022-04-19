TOF Başkanı Yıldırım: Uçak bilet fiyatları otobüsten daha ucuz

Ramazan Bayramı'na kısa bir zaman kala, bayram tatili yapmak isteyenler de gözlerini uçak, tren ve otobüs fiyatlarına çevirdi. Otogarda vatandaşlar bilet fiyatlarından şikayetçi olurken, Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım ise geçen bayramlara kıyasla bu bayram sıkıntılı bir süreç geçirdiklerini söyledi. Otobüs bileti fiyatlarında son 3 ayda yüzde 80 bir artışın olduğunu belirten Yıldırım, "Yaklaşık 500 kilometrede 300-350 lira, bin kilometrede 450-500 lira arasında fiyatlar. Bazı hatlarda uçak otobüsten daha ucuz. Otobüsle uçak fiyatı birbirine çok yaklaştı. Vatandaş birinci tercihini uçaktan yana kullanıyor. Tren 120 lira. Dünyanın hiçbir yerinde hızlı demiryolu işletmeciliği bu kadar ucuz değildir" diye konuştu.

YOLCU SAYILARI 3'TE 2 AZALDI

SON 3 AYDA YÜZDE 80'LİK FİYATA ARTIŞI

UÇAK OTOBÜSTEN DAHA UCUZ

BİLETLERDE KDV ORANI YÜZDE 1'E İNDİRİLMELİ

BU YIL ARABALARIMIZ BOŞ

ARABA YERİNE OTOBÜS TERCİH EDEN VAR