Haberler

Sivas'ın en büyük gölü Tödürge, buz tuttu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle kentin en büyük gölü Tödürge'nin yüzeyi dondu. Göl, yaz aylarında doğaseverlerin ilgisini çekerken kışın boş kalıyor.

SİVAS'ta etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle kentin en büyük gölü Tödürge, buz tuttu.

Kentte son günlerde kar yağışı ile soğuk hava, akarsu ve göllerde buzlanmalara yol açtı. 5 kilometrekare alanı ile şehrin en büyük gölü olan ve Zara ilçesi yakınlarında yar alan Tödürge'nin yüzeyi de soğuktan buz tuttu. 17 balık türünün yaşadığı, 4-10 metre derinliğe sahip Tödürge Gölü'nün donan yüzeyi havadan görüntülendi. Tepeli batağan, kızıl boyunlu batağan, leylek, angut, kılördek, kara çaylak, deniz kartalı, saz delicesi, turna, uzunbacak, kızılbacak, sumru, Macar ördeği ile sarı başlı kuyruksallayan balık çeşitleri ile bilinen gölün yüzeyi kışın genelde buzlu kalıyor. Yazın doğaseverler ve piknikçilerin akın ettiği gölün kenarı, kışın boş kalıyor. Kış aylarında buz tutan gölde ayrıca doğa sporları meraklılarınca buz altı dalışları gerçekleştiriliyor.

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri

İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri
New York'ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım

Dünyaca ünlü yerde, ezan sesini ilk kez duyunca hemen kayda aldı
New York'un Belediye Başkanı Mamdani'den ilk gün hamlesi: İsrail'e destek kararları iptal

Göreve gelir gelmez aldığı ilk karar, Netanyahu'yu delirtecek
Merih Demiral'ın gol attığı maçtan sonra ortalık karıştı

Merih'in gol attığı maçtan sonra ortalık karıştı
İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri

İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri
Düzce açıklarında bir gün sonra bu kez de 353 kiloluk orkinos yakalandı

İki gün üst üste aynı şehrimizde yakalandı
12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu! Son hareketi herkesi şaşkına çevirdi

12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu! Son hareketi şaşkına çevirdi