Sivas'ın en büyük gölü Tödürge, buz tuttu

SİVAS'ta etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle kentin en büyük gölü Tödürge, buz tuttu.

Kentte son günlerde kar yağışı ile soğuk hava, akarsu ve göllerde buzlanmalara yol açtı. 5 kilometrekare alanı ile şehrin en büyük gölü olan ve Zara ilçesi yakınlarında yar alan Tödürge'nin yüzeyi de soğuktan buz tuttu. 17 balık türünün yaşadığı, 4-10 metre derinliğe sahip Tödürge Gölü'nün donan yüzeyi havadan görüntülendi. Tepeli batağan, kızıl boyunlu batağan, leylek, angut, kılördek, kara çaylak, deniz kartalı, saz delicesi, turna, uzunbacak, kızılbacak, sumru, Macar ördeği ile sarı başlı kuyruksallayan balık çeşitleri ile bilinen gölün yüzeyi kışın genelde buzlu kalıyor. Yazın doğaseverler ve piknikçilerin akın ettiği gölün kenarı, kışın boş kalıyor. Kış aylarında buz tutan gölde ayrıca doğa sporları meraklılarınca buz altı dalışları gerçekleştiriliyor.

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,