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TMV New Jersey'de İstiklal Marşı Güzel Okuma Yarışması düzenledi

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Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan okulunda İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi. Programa Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ve TMV ABD Direktörü Ahmet Celal Özdemir başta olmak üzere öğrenciler, aileler ve davetliler katıldı. Yarışmada birinciliği Tuğçe Seçen kazandı.

Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan okulunda İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü vesilesiyle düzenlenen programa Türkye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ve Türkiye Maarif Vakfı ABD Direktörü Ahmet Celal Özdemir başta olmak üzere öğrenciler, aileler ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı'nı okuma yarışmasında üzerinde Türk bayrağını simgeleyen kırmızı beyaz kıyafetleri ile kıyasıya yarışan öğrencilerden birinciliği etkileyici performansıyla Tuğçe Seçen alırken, ikinci Zehra Bölür ve üçüncü de Zeynep Kaplan oldu.

Dereceye giren öğrenciler hediyelerini Başkonsolos Özgür ve Direktör Özdemir'den alarak birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi.

New Jersey'nin Bloomfield bölgesinde 2017'den bu yana eğitim hizmeti veren Maarif Okulunda yaklaşık 150 öğrenci öğrenim görüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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