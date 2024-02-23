TKP, İstanbul'da belediye başkan adaylarını tanıttı

Türkiye Komünist Partisi (TKP), İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak belediye başkan adaylarının tanıtımını yaptı.

Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısına, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, TKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orhan Gökdemir ve bazı ilçe belediye başkan adayları katıldı.

Okuyan, yerel yönetimlerin partileri için büyük önem taşıdığını belirterek, "Yerel seçimlerin kendisine özgü dinamikleri var. Bizim gibi komünistlerin, emekçi halkın, kapitalist düzende ne tür bir yerel yönetim sağlayabileceğine dair önemli örnekler ortaya çıkarıyor. Bunun için Türkiye Komünist Partisi, 31 Mart yerel seçimlerine yurt çapında katılıyor." dedi.

Konuşmaların ardından partinin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökdemir ve ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.

Buna göre Adalar'da Mehmet Yavuzkan, Arnavutköy'de Burçak Cengiz, Ataşehir'de Beyaz Çelik, Avcılar'da Nurhayat Keser, Bağcılar'da İbrahim Can Aydın, Beşiktaş'ta Mehmet Okuroğlu, Kadıköy'de Fatih Mehmet Maçoğlu, Esenler'de Pınar Dikmen, Gaziosmanpaşa'da Muzaffer Eren Öz, Kartal'da Gökmen Dumlu, Şişli'de Gizem Batı Ayaz, Sultanbeyli'de Dicle Türk, Tuzla'da Melihcan Gökmenoğlu, Ümraniye'de Ferhat Kayran, Üsküdar'da Çiğdem Özmen Kıroğlu ve Zeytinburnu'nda Duygu Karadeniz seçimlerde yarışacak.