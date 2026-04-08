Tkp Genel Sekreteri Okuyan'dan Ateşkes Açıklaması: "Abd ve İsrail Kaybetti Çünkü Savaşta İlan Ettikleri Hedeflerin Hiçbirine Ulaşamadılar"

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, ABD ve İran arasındaki iki haftalık ateşkese ilişkin, "ABD ve İsrail kaybetti çünkü muazzam kaynaklar kullanarak, kısa sürede gelecek bir zafer sayesinde telafi edeceklerini düşündükleri meşruiyet kaybını göze alarak başlattıkları savaşta ilan ettikleri hedeflerin hiçbirine ulaşamadılar" ifadelerini kullandı.

Okuyan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"ABD yönetiminin dün yürürlüğe giren ateşkesi bir başarı öyküsü gibi sunmaya çalışması nafile. 'Tehditlerimizden korktular' türünden açıklamalar savaşın şu ana kadarki seyrinin bize sunduğu fotoğraf ile çelişiyor. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği, devasa bir yıkımın ortaya çıktığı bir savaşta kimin kazandığını, kim kaybettiğini hesaplarken çok dikkatli olmak gerektiği açık. Ancak yine de kocaman harflerle ve hiç tereddüt etmeden ABD ve İsrail kaybetti diyebiliriz. Bundan sonra olacaklara dair bir kehanet değil bu. NATO'nun bir anda dağılacağını, ABD'nin daha az saldırgan olacağını, İsrail'in haddini bileceğini, emperyalizmin savaşçı eğiliminin gerileyeceğini düşünmek saçma."

ABD ve İsrail kaybetti çünkü muazzam kaynaklar kullanarak, kısa sürede gelecek bir zafer sayesinde telafi edeceklerini düşündükleri meşruiyet kaybını göze alarak başlattıkları savaşta ilan ettikleri hedeflerin hiçbirine ulaşamadılar. Bu koşullarda o tükettikleri kaynaklar daha büyük dert haline gelir, meşruiyet kaybı iyice derinleşir.

Son bir not: İran'ın füzelerine 'teneke' diyen 'güvenlik uzmanları' neredesiniz? 'İran'da devlet diye bir şey kalmamış' diyen 'diplomasi erbabı' sizler de neredesiniz? İran'ın masaya koyduğu iyi düşünülmüş ve ABD ile İsrail için İran'ın füzelerinden çok daha tahrip edici taleplere baktığınızda azıcık utandınız mı?"

Kaynak: ANKA
