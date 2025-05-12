TKP'den PKK'nın Feshi Üzerine Açıklama: Yeni Bir Dönem Başlıyor

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP), terör örgütü PKK'nın fesih kararına ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Bu ülkede eşitlik, özgürlük, laiklik, bağımsızlık, Cumhuriyet kavgası yeni bir evreye girmiştir. Sosyalizmi hedeflemeksizin, kapitalizmi yıkma iradesine sahip olmaksızın hiçbir temel meselenin çözülemeyeceği bir kez daha doğrulanmıştır. 'Kürt sorunu' denen olgunun Türkiye'nin temel meselelerinden bağımsız ve o meselelerinin üstünde bir sorun olduğu iddiası bugün itibariyle çökmektedir. Kurulu düzenin ve AKP iktidarının Kürt, Türk ya da başka etnik kökenlerden yurttaşlarımıza daha fazla sömürü ve daha fazla gericilikten başka bir şey veremeyeceği, vermek de istemediği ortadadır" denildi.

TKP'den, terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesine ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"PKK tarafından bugün yapılan açıklama ile birlikte Türkiye'de siyasal ve toplumsal dinamikler açısından yeni bir dönem açılmaktadır. Partimiz sürecin, 'silahların susması' olarak tanımlanan boyutunu elbette desteklemektedir. Ancak daha önce Bahçeli, Öcalan ile AKP yetkilileri tarafından dile getirilen çerçeveyle uyumlu bugünkü açıklamanın içeriğine ve AKP iktidarının 23 yıllık politikalarını sürdürüp yeni bir evreye taşıması anlamına gelen hazırlıkların tarihsel doğrultusuna karşı duracağız.

Bu ülkede eşitlik, özgürlük, laiklik, bağımsızlık, Cumhuriyet kavgası yeni bir evreye girmiştir. Sosyalizmi hedeflemeksizin, kapitalizmi yıkma iradesine sahip olmaksızın hiçbir temel meselenin çözülemeyeceği bir kez daha doğrulanmıştır. 'Kürt sorunu' denen olgunun Türkiye'nin temel meselelerinden bağımsız ve o meselelerinin üstünde bir sorun olduğu iddiası bugün itibariyle çökmektedir. Kurulu düzenin ve AKP iktidarının Kürt, Türk ya da başka etnik kökenlerden yurttaşlarımıza daha fazla sömürü ve daha fazla gericilikten başka bir şey veremeyeceği, vermek de istemediği ortadadır.

Önümüzdeki dönem gündeme gelecek ve 'demokratikleşme' olarak adlandırılacak adımlar, iktidarın yıllar boyunca kendi hedeflerine ulaşmada gerekli desteği sağlamak için rehin alınan bazı toplumsal kesimler ve siyasetçilerin 'özgür' kalmasından ibaret olacaktır. Yeni-Osmanlıcı ve piyasacı bir içerikle AKP Türkiyesi'ni yeni bir Anayasa ile meşrulaştırmak ve önümüzdeki seçimleri garanti altına almak için kullanılacak 'rehinlerin serbest bırakılması' politikasının hedeflerine itiraz edilmeli, rehinlerin serbest kalması ise elbette desteklenmelidir.

Ancak bu makyajın bedelinin Türkiye'nin emekçi insanlarına ödetilmesine ve bütün açıklamalarda özel olarak vurgulandığı gibi, faturanın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ve sosyalizme çıkarılmasına karşı çıkacağız. TKP bu dönemki tartışmalara tutarlı, yaratıcı ve devrimci bir müdahalede bulunacak, faturayı bugünkü sömürü düzenine çıkarma mücadelesini cesaretle sürdürecektir. Yaşasın halkların kardeşliği, yaşasın sosyalizm, yaşasın Cumhuriyet, kahrolsun kapitalizm, kahrolsun emperyalizm."