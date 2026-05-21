TKP'den Raul Castro'ya destek: ABD'nin iddianamesi saçmalık

(ANKARA) - TKP, ABD'de 1996 yılında iki uçağa düzenlenen saldırı nedeniyle eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro hakkında iddianame hazırlanmasına tepki göstererek, "ABD, 30 senenin ardından böyle bir iddianameyi gündeme getirerek ülkeye yönelik askeri müdahalenin yolunu açmaya; ülkenin yöneticilerini, devrimin önderlerini haydutça kaçırmak için zemin yaratmaya çalışmaktadır. Küba halkının ve onun devrimci önderliğinin yanındayız" açıklamasını yaptı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komitesi, ABD Adalet Bakanlığı'nın, 1996 yılında ABD merkezli iki uçağın düşürülmesiyle ilgili Küba'nın eski Devlet Başkanı Raul Castro'ya yönelik iddianame hazırlamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu girişimin "saçmalıktan ibaret" olarak nitelendirildiği açıklamada, ABD'nin 30 yıl sonra bu konuyu gündeme getirmesinin amacının, Küba'ya yönelik bir askeri müdahalenin yolunu açmak ve ülke yöneticilerini "haydutça kaçırmak" için zemin hazırlamak olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD ne zaman Küba'yı bir şeyle suçlasa asıl failin kendisi olduğunu biliyoruz. Tıpkı ülkenin yaşadığı enerji darboğazından Küba sosyalizmini sorumlu tutmaya çalışırken olduğu gibi, burada da kendi terör faaliyetlerinin sonuçlarından Küba'yı sorumlu tutmaya çalışıyorlar."

Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri tarafından 1996 yılında düşürülen uçaklar sıradan sivil uçaklar değiller. Miami'de konuşlanmış, CIA tarafından finanse edilen karşıdevrimci çetelerin başında gelen Brothers to the Rescue grubuna ait iki uçaktan bahsediyoruz.

Küba halkını devrimci hükümete karşı ayaklanmaya teşvik etmek için faaliyet yürüten ve radyo yayınlarını, propaganda broşürlerini, hatta Küba'nın tarım arazilerini zehirleyen biyolojik ajanları ülkeye serpmek için Küba hava sahasını yüzlerce kez ihlal etmiş olan Brothers to the Rescue gibi örgütlerin yasadışı faaliyetleri defalarca tespit edilmiş, ABD hükümetine defalarca rapor edilmiş, bu faaliyetlerin önlenmesi için defalarca uyarılarda bulunulmuş ve sürmesi halinde uçakların düşürüleceği defalarca yinelenmiş olmasına rağmen ABD hükümeti bu örgütleri beslemeye ve teşvik etmeye devam etmiştir.

"KÜBA'NIN KENDİNİ SAVUNMA HAKKI HEDEF ALINIYOR"

Küba halkı ve Küba hükümeti vatanını karşı devrimci faaliyetlere karşı, terör saldırılarına karşı savunma hakkına sahiptir; Küba, egemenliğini savunma hakkına sahiptir. ABD emperyalizmi bu akıldışı iddianameyle bir kez daha Küba'nın kendini savunma hakkını, egemenlik hakkını hedef almaktadır.

ABD, otuz senenin ardından böyle bir iddianameyi gündeme getirerek ülkeye yönelik askeri müdahalenin yolunu açmaya; ülkenin yöneticilerini, devrimin önderlerini haydutça kaçırmak için zemin yaratmaya çalışmaktadır. Türkiye Komünist Partisi Küba'yı hedef alan her türlü saldırının karşısındadır; bundan sonra da öyle olacaktır. Küba halkının ve onun devrimci önderliğinin yanındayız. Yaşasın Küba Devrimi! Yaşasın devrimin büyük kahramanı Raul!"

Kaynak: ANKA