TKP'den 19 Mayıs Mesajı: Emekçi Cumhuriyetiyle Kurtuluş

(ANKARA) - TKP, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Türkiye bağımsızlık ve egemenliğini bir emekçi cumhuriyeti ile, sosyalist cumhuriyet ile yeniden ve mutlaka kazanacaktır. Kurtuluşu yaratan halkımıza, mücadeleye önderlik eden kadrolara ve Mustafa Kemal Atatürk'e saygıyla" mesajını paylaştı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle açıklama yaptı. Emperyalist işgale son veren Kurtuluş Savaşı'yla saltanat düzenine de son verildiği, bugünse Türkiye'de holdingler ve tarikatlar düzeninin hüküm sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir asır sonra ülkemiz tekrar aynı karanlık tabloyla karşı karşıya. Savaş ve işgallerin, sömürü ve yoksulluğun, ülkenin talanı ve halkın iradesinin hiçe sayılmasının karşısında yapılacak bellidir: Emperyalizmin ve onun terör örgütü NATO'nun topraklarımızdaki varlığına son verilmeli, NATO'dan çıkılmalı, NATO üsleri kapatılmalıdır. Çokuluslu tekellerin, holdinglerin, tarikatların saltanatı sonlandırılmalıdır."

Türkiye bağımsızlık ve egemenliğini bir Emekçi Cumhuriyeti ile, Sosyalist Cumhuriyet ile yeniden ve mutlaka kazanacaktır. Kurtuluşu yaratan halkımıza, mücadeleye önderlik eden kadrolara ve Mustafa Kemal Atatürk'e saygıyla."

