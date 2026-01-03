Tkp'den ABD Büyükelçiliği Önünde Venezuela Protestosu

(ANKARA) - ABD Büyükelçiliği önünde toplanan TKP'liler, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırılarını protesto ederek, "Bugün savaş bir müdahaleyle başka bir noktaya gelmedi; bugün yeni bir safhaya taşındı. Dertleri uyuşturucu falan değildir. Uyuşturucu arıyorlarsa, kendi liderlerine bakacaklar. Bu savaşta Venezuela halkı yalnız değildir" açıklamasını yaptı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), ABD'nin Venezuela'ya saldırı düzenlemesi ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu ülke dışına çıkarmasını protesto etti. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya gelen TKP'liler "Kahrolsun ABD emperyalizmi" ve "Venezuela'nın yanındayız" sloganları attı. TKP Ankara İl Başkanı Ali Ufuk Arikan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün ABD adlı bir haydut çetesinin Ankara'da bulunan binasının önünde bir kez daha büyük bir öfkeyle buluştuk. Bugün bu haydut çetesi, bir ülkenin halkına ve iradesine kendi istedikleri gibi, canlarının istediği gibi saldırabileceği kanısıyla alçakça bir saldırıya imza attı. Bugün dünya halklarının Venezuelalı halkın yanında olduğunu göstermek için bu haydut çetesinin Ankara'daki binasının tam karşısında bir araya geldik. Bugün yalnızca bir saldırıyla bitmiş bir durumla karşı karşıya değiliz. Bugün yeni bir safhaya geçen bir savaşla karşı karşıyayız. Savaşın bir cephesinde arkamızdakiler duruyor: Haydut cephesi. Savaşın diğer cephesinde ise tüm dünyada emekçi halklar, işçi sınıfı ve yoksul emekçiler duruyor.

Bugün savaş bir müdahaleyle başka bir noktaya gelmedi; bugün yeni bir safhaya taşındı. Peki dertleri ne? Biz dolandırmayı sevmeyiz; lafı açık açık söyleyelim. Dertleri Latin Amerika'da, Karayipler'de, Küba'da, Venezuela'da, Kolombiya'da emekçi halkların ABD adlı haydut çetesine boyun eğmemesidir. Dertleri, karın ağrıları, can sıkıntıları budur. O halklar boyun eğsin istiyorlar. Bugün o boyun eğdirme adımı için alçakça, kalleşçe bir saldırıya daha imza attılar. Bugün onlara karşı buradayız.

"Uyuşturucu arıyorlarsa, kendi liderlerine bakacaklar"

Çıkıyorlar ve diyorlar ki Venezuela lideri uyuşturucu karteliymiş. Arkamızdaki haydutlar eğer uyuşturucu karteli görmek istiyorlarsa, önce Beyaz Saray denen o yapının içinde duran soytarılara bakacaklar. Uyuşturucu karteli görmek istiyorlarsa, bizim ülkemiz dahil tüm dünya halklarının başına uyuşturucu belasını gün gün, dakika dakika bela eden kendi liderlerine bakacaklar. Büyük bir üçkağıtla, büyük bir yalan ve riyayla karşı karşıyayız. Uyuşturucu çetesi görmek isteyenler önce Beyaz Saray'a bakacaklar. Dertlerini biliyoruz. Dertlerini çok iyi biliyoruz. Boyun eğmeyen halklar dedik. Yanı başlarında onurla insanlığı ayakta tutan sosyalist Küba dertleri. Dertleri, Venezuela'da petrol tekellerini ülkeden def edip kovmuş olan Chavez liderliğindeki yoksul Venezuela halkıdır. Dertleri budur. Dertleri uyuşturucu falan değildir. Uyuşturucu arıyorlarsa, kendi liderlerine bakacaklar.

"Biz yoksul halkların yanında tarafız"

Dostlar, karşı karşıya olan iki cephe var demiştik. Birincisi bu savaşı başlatan emperyalizm. Karşısındaki cephe ise bir halkın egemenliğine ve geleceğine sahip çıkma iradesidir. Bu savaş bugün başka bir noktaya taşındı. Ama dostlar, bir ülkenin liderini haydutça kaçırıp kendi ülkelerine götürdüklerinde bu savaşın biteceğini sananlar yanılıyorlar. Bu savaş bugün yeni bir safhaya taşındı. Bizim açımızdan da yeni bir safhaya taşındı. Türkiye Komünist Partisi, bu ülkenin emekçileri ve yoksul işçi sınıfı bu savaşın tam da ortasındadır, tam da tarafıdır. Biz yoksul halkların yanında tarafız. Bu savaşta Venezuela halkı yalnız değildir. Dostlar, tarafıyız dedik bu savaşın. Öyle bir tarafıyız ki arkamızda duran Atatürk Orman Çiftliği arazisi yağmalanarak üzerine kondurulan bu binadan, bu utanç binasından utanacak kadar tarafıyız. Bu savaşın tarafıyız. Ülkemizde en az 28 tane bu alçakların üssü var. Biz bu savaşın tarafıyız."