TKİ Genel Müdürü Erdoğan, madencilerle iftar yaptı

KÜTAHYA (AA) - Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürü Hasan Hüseyin Erdoğan, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde madencilerin iftarına katıldı.

Tunçbilek beldesindeki Ömerler Yeraltı Ocağı'nda 400 metre aşağıda maden işçileriyle iftar yapan Erdoğan, daha sonra işçilerle sohbet etti.

Erdoğan, AA muhabirine, kendisinin de daha önce yerin altında 9 yıl çalıştığını, işçilerle burada iftar yapmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Madenciliğin dünyanın en zor mesleklerinden biri olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kömür madenciliği ve özellikle yeraltı madenciliği içerisinde bir sürü riskleri barındıran en zor mesleklerdendir. Onlar, kömürümüzü ülke ekonomimize kazandırmak için oldukça riskli bir iş icra ediyor ve çok çalışıyorlar. Gerçekten çok kıymetli bir iş yapıyorlar ve onları emeklerinden dolayı kutluyorum."

İftara, Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş) Genel Başkanı Nurettin Akçul, sendika yöneticileri ve işletme yetkilileri de katıldı.