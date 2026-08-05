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Bilgesu Erenus hayatını kaybetti

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Türk tiyatrosu ve edebiyatının önemli ismi Bilgesu Erenus, 83 yaşında hayatını kaybetti. İBB Şehir Tiyatroları taziye mesajı yayımlarken, cenaze töreni 8 Ağustos'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yapılacak.

Türk tiyatrosu ve edebiyatının önemli yazarlarından Bilgesu Erenus, 83 yaşında hayatını kaybetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının, sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Erenus'un yakınlarına başsağlığı dilenerek, şunlar kaydedildi:

"Türk tiyatrosunun ve edebiyatının değerli isimlerinden Bilgesu Erenus'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kaleme aldığı eserlerle tiyatro edebiyatında derin izler bırakan, repertuvarımızda yer alan 'Yaftalı Tabut' oyununun yazarı Bilgesu Erenus'u saygı ve rahmetle anıyoruz."

Erenus için 8 Ağustos'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde saat 10.30'da tören düzenlenecek.

Usta yazar, Bilecik'te 1943'te doğdu. Kadıköy Kız Koleji sonrası, bir süre hukuk ve konservatuvar eğitimi gördü ve İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi.

TRT'de 1965-1973 yılları arasında çalışan Erenus, tiyatro, roman ve öykü alanında kaleme aldığı eserlerle tanındı. Toplumsal meseleleri, emek, göç, kadın ve insan hakları gibi konuları sahneye taşıyan Erenus'un oyunları, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da çeşitli tiyatrolarda sahnelendi ve farklı dillere çevrildi.

Uzun yıllar yazarlık çalışmalarını sürdüren Erenus'un eserleri arasında "Yaftalı Tabut", "İkili Oyun", "Misafir", "Aydınlıkevler" ve "Güneyli Bayan" gibi oyunlar bulunuyor.

Tiyatro yazarlığının yanı sıra roman ve öyküleriyle de edebiyat dünyasında yer edinen Erenus, üretimleriyle çağdaş Türk tiyatrosunun önemli isimleri arasında gösteriliyor.

Kaynak: AA
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