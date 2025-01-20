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Tiyatro Sanatçısı Eray Aktaş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tiyatro Sanatçısı Eray Aktaş Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Giresun'da organları bağışlanan 59 yaşındaki tiyatro sanatçısı Eray Aktaş'ın cenazesi, Şehir Tiyatrosu'nda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Törende, Aktaş'ın hayatı ve sanatı hatırlandı.

Giresun'da organları bağışlanan 59 yaşındaki tiyatro sanatçısı Eray Aktaş'ın cenazesi defnedildi.

Aktaş için 2011 yılından bu yana görev yaptığı Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu Vahit Sütlaş Sahnesinde düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ile mesai arkadaşları katıldı.

Törende konuşan Giresun Belediye Başkanı Köse, Aktaş'ın vefatından üzüntü duyduklarını belirterek, "Sözün bittiği yerdeyiz. Eray kardeşimiz, mesai arkadaşımız çok güzel bir hayat yaşamış. Bu kalabalıktan belli. Sahnede bizi güldürdü, düşündürdü. Şimdi de giderken ağlatıyor. Ben yakınlarına, eşine başsağlığı diliyorum. Bizler onu unutmayacağız. Hep yaşayacak." diye konuştu.

Tören, konuşmaların ardından edilen dua ile sona erdi.

Eray Aktaş'ın cenazesi merkeze bağlı Küçüklü Köyü Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile kabristanında toprağa verildi.

İl merkezinde 16 Ocak'ta beyin kanaması geçiren Aktaş'ın, kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşmiş, ailesi tarafından böbrekleri, karaciğer ve korneası bağışlanmıştı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
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