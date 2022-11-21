3 kişinin hayatını kaybettiği kazada tiyatro ekibini taşıyan minibüs sürücüsü tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tıra arkadan çarpan tiyatro ekibini taşıyan minibüste hayatını kaybeden Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'ın cenazeleri, ailelerine teslim edildi. Kazayla ilgili sürdürülen soruşturmada süratli olduğu tespit edilen minibüs sürücüsü tutuklandı.

'Baş Belası' adlı tiyatro oyunu için turneye çıkan oyuncuları taşıyan oyuncuları taşıyan minibüs, Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir tıra arkadan çarptı. 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in de aralarında olduğu 8 kişi yaralandı.

CENAZELER TESLİM EDİLDİ

Tiyatro ekibini taşıyan minibüste hayatını kaybeden Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'ın cenazeleri, ailelerine teslim edildi. Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde organizatör olarak görev yapan Özgür Karataş'ın cenazesi, Samsun'un İlkadım ilçesinde, Burak Topçu'nun İstanbul'da, Tolga Güleryüz'ün ise İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi. Kazada yaralanan Ceyhun Fersoy, Burak Gülçebi ve Sergen Deveci'nin ise hastanede tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Öte yandan, kazayla ilgili sürdürülen soruşturmada süratli olduğu tespit edilen minibüsün sürücüsü Aykut Bektaş (28) ile TIR şoförü Hacı Ahmet K. gözaltına alındı. Sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede hakimliğe çıkarılan 2 sürücüden Aykut Bektaş tutuklanırken, diğer sürücü ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Tolga Güleryüz