Adana'da uyuşturucu satıcısı yaka paça yakalandı, herkes tişörtündeki yazıya takıldı Güncel Haberler Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen Mehmet A., polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahsın karakola götürüldüğü sırada tişörtündeki yazı da herkesin dikkatini çekti. Tişörtünde "Kaçış" yazan şahıs, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada, Çukurova ilçesinde Mehmet A.'yı takibe aldı. Mehmet A., sokakta uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. Mehmet A.'nın yapılan üst aramasında ceplerinden 4 sentetik hap bulundu. ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI Gözaltına alınan Mehmet A., emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet A.'nın tişörtündeki 'Kaçış' anlamına gelen İngilizce 'Escape' yazısı dikkat çekti. Mahkemeye çıkarılan Mehmet A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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