Tırın şerit değiştiren otomobile çarpıp devrildiği kaza kamerada

Sol şeritten giderken aniden sağ şeride geçen otomobile tırın çapma anı güvenlik kamerasında

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Edirne-İstanbul Kara Yolu'nda, sol şeritte ilerlerken aniden sağ şeride geçen otomobile, arkadan gelen tır çarparak yoldan çıkıp devrildi. Yaşanan o kaza anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, Edirne-İstanbul Kara Yolu Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran Beldesi, Tekirdağ kavşağı yakınında önceki gün meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Çorlu istikameti yönüne giden Binnur Ö. idaresindeki 39 ABM 323 plaka Honda marka otomobile, aynı istikamete giden Talat A. idaresindeki 39 SM 427 plakalı tır çarptı. Trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü Binnur Ö. hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin aniden tırın önüne kırdığı kaza anı kamerada

Yaşanan o kaza anlarına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazda, Binnur Ö. kontrolündeki otomobilin sol şeritte seyrederken, sağ tarafında seyir halinde olan Talat A. yönetimindeki tırı fark etmeyerek, aniden tırın önüne kırdığı ve kazanın gerçekleştiği ortaya çıktı.