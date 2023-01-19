Tırın altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti Güncel Haberler Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir otomobil, seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada aracın içinde sıkışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Saat 01.40 sıralarında Ezine ilçesi Bahçeli Köyü mevkiinde Çanakkale'ye seyir halinde olan Ceyhun Efe (42) idaresindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Ahmet Güler yönetimindeki tıra arkadan çarptı. ARACIN İÇİNDE SIKIŞTI Feci kazada otomobil tırın altına girdi. Sürücü Ceyhun Efe, araç içinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, tır sürücüsü Ahmet Güler gözaltına alındı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Ahmet Güler Çanakkale 3. Sayfa Güncel Haberler

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