Haberler

Giresun'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir otomobilin çarptığı 68 yaşındaki yaya Mustafa K., olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için karşı şeride geçtiği sırada kazaya sebebiyet verdi.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Tirebolu Doğankent kara yolunda Sekü köyü mevkisinde F.Ş. idaresindeki 28 AEN 017 plakalı otomobil, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için karşı şeride geçmesi sonucu Mustafa K'ye (68) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemelerde Mustafa K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze Tirebolu İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün

Kritik telefon! Savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katar'daki tesisler vuruldu, Avrupa'da doğal gaz yüzde 40 zamlandı

Olan biteni film izler gibi izleyen Avrupalılara ilk şokunu yaşattı
Savaş nedeniyle doğal gazda kesinti olur mu? BOTAŞ'tan açıklama var

Savaş nedeniyle doğal gazda kesinti olur mu? BOTAŞ'tan açıklama var
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu

Resmi açıklama geldi: İşte ABD'ye ait 3 uçağı düşüren ülke
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Malta ile oynayacağı maçın biletleri ücretsiz

Milli Takım'ın maçı ücretsiz
Katar'daki tesisler vuruldu, Avrupa'da doğal gaz yüzde 40 zamlandı

Olan biteni film izler gibi izleyen Avrupalılara ilk şokunu yaşattı
Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak

Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak
Ali Hamaney'in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti

Hamaney'in eşi de öldürüldü