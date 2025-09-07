Tirebolu'da Minibüs Çarpışması: 10 Fındık İşçisi Yaralandı
Giresun'un Tirebolu ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 10 fındık işçisi yaralandı. Yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Tirebolu-Kürtün kara yolu Kuzgun köyü mevkisinde R.A. yönetimindeki 72 AAV 695 plakalı yolcu minibüsü ile M.S.K. idaresindeki 33 DYG 37 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.
Kazada 33 DYG 37 plakalı araçta bulunan 10 fındık işçisi yaralandı.
Yaralılar, Görele ve Tirebolu'da bulunan devlet hastanelerine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel