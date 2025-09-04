Tire'nin Kurtuluşu 103. Yılında Coşkuyla Kutlandı
Tire, düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü düzenlenen etkinliklerle kutladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, çelenk sunumu ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile başladı. Tire Belediye Başkanı Okuroğlu, günün anlamını vurguladı. Etkinlikte bandolar, şiirler ve tiyatro gösterileri sergilendi, zeybek gösterileri ilgiyle izlendi. Kutlamalar, Zakkum konseri ile devam edecek.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önündeki törende çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.
Törende, Tire Belediyesi Tarihi Armoni Bandosu ve solist Aylin Orhan'ın seslendirdiği "Tire Marşı" izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Öğrenciler şiirler okudu, Tire Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nun sahnelediği "Kurtuluş Oratoryosu" beğeni topladı. Halk Oyunları Topluluğu'nun sergilediği zeybek gösterileri de vatandaşlardan alkış aldı.
Kutlamalar kapsamında saat 21.00'de Gölet Şenlik Alanı'nda müzik grubu Zakkum konser verecek.