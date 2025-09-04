Haberler

Tire'nin Kurtuluşu 103. Yılında Coşkuyla Kutlandı

Tire'nin Kurtuluşu 103. Yılında Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tire, düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü düzenlenen etkinliklerle kutladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, çelenk sunumu ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile başladı. Tire Belediye Başkanı Okuroğlu, günün anlamını vurguladı. Etkinlikte bandolar, şiirler ve tiyatro gösterileri sergilendi, zeybek gösterileri ilgiyle izlendi. Kutlamalar, Zakkum konseri ile devam edecek.

Tire'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önündeki törende çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törende, Tire Belediyesi Tarihi Armoni Bandosu ve solist Aylin Orhan'ın seslendirdiği "Tire Marşı" izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Öğrenciler şiirler okudu, Tire Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nun sahnelediği "Kurtuluş Oratoryosu" beğeni topladı. Halk Oyunları Topluluğu'nun sergilediği zeybek gösterileri de vatandaşlardan alkış aldı.

Kutlamalar kapsamında saat 21.00'de Gölet Şenlik Alanı'nda müzik grubu Zakkum konser verecek.

Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Güncel
Birileri bu rezilliğe dur desin: Herkesin içinde uygunsuz hareketlerde bulundular

Ulu orta bir rezillik daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, katiliyle aynı karede

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, katiliyle aynı karede
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.