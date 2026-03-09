Tire'de organize sanayi bölgesindeki depoda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Tire ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki atık geri kazanım deposunda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tire Organize Sanayi Bölgesi'ndeki atık geri kazanım deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, depoda hasar oluştu.

Olay yerine gelen Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, ekiplerden yangınla ilgili bilgi aldı.