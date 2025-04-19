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Tire'de Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Tire'de Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Tire ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu Ali Özçelik (47) yaşamını yitirdi. Olay, incir bahçesinde meydana geldi. Sürücünün altında kaldığı traktör kazası sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

İzmir'in Tire ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Ali Özçelik (47) idaresindeki 35 YKD 68 plakalı traktör, Kaplan Mahallesi'nde incir bahçesinde toprağı işlediği sırada devrildi.

Özçelik, devrilen traktörün altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Özçelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sürücü Özçelik'in evli olduğu ve 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Güncel
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