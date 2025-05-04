Tire'de Silahlı Yaralama Şüphelisi Ödemiş'te Etkisiz Hale Getirildi

İzmir'in Tire ilçesinde 2 gün önce 2 kişiyi silahla yaralayıp bir kadını da darbeden zanlı, Ödemiş'te jandarma tarafından etkisiz hale getirildi.

Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tire'deki olayın şüpheli Ufuk S'nin (43) Yusufdere Mahallesi'ndeki kırsal alanda olduğunu belirledi.

Ufuk S, "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık vermesi üzerine jandarma tarafından etkisiz hale getirildi. Zanlının öldüğü belirlendi.

Ufuk S'nin açtığı ateşte ayağından hafif yaralanan bir uzman çavuş, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay

Tire ilçesi Saruhanlı Mahallesi'nde 2 Mayıs'ta Ufuk S, gürültü sebebiyle komşuları Murat D. (42) ve Şerif Ali D. (63) ile tartışmış, kavgaya dönen olayda Ufuk S. av tüfeğiyle iki komşusunu yaralamıştı.

Şüpheli olayın ardından motosikletle kaçtığı Gökçen Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde karşılaştığı Meral B'yi de silahın dipçiğiyle başından darbedip bölgeden uzaklaşmıştı.

Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.