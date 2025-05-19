Tire'de Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Tire'de Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
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İzmir'in Tire ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ve yanındaki 15 yaşındaki yolcu yaralandı. E.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kaza yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Tire ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Fatih Mahallesi Can Egeli Caddesi'nde S.A. idaresindeki 35 BZH 664 plakalı motosiklet, İ.B'nin kullandığı 35 AGT 423 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü ile yanındaki E.E. (15) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan E.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hafif ticari aracın sürücüsü İ.B, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, motosikletin hafif ticari araçla çarpışması ardından motosiklettekilerin yola savrulması ve hafif ticari aracın sürücüsü ile çevredekilerin yaralıların yardımına gelmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Güncel
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