Tire'de çiftçi, Atatürk'ün 88. ölüm yılı için tarlasına traktörle '10 Kasım' yazdı

Tire'de çiftçi, Atatürk'ün 88. ölüm yılı için tarlasına traktörle '10 Kasım' yazdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İzmir'in Tire ilçesinde bir çiftçi, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla tarlasına traktörünün pulluğuyla büyük harflerle '10 Kasım' yazdı. Mahmutlar Mahallesi'ndeki tarladaki yazı dronla görüntülendi ve sosyal medyada paylaşılan görüntü beğeni topladı.
İzmir'in Tire ilçesinde bir çiftçi, tarlasına büyük harflerle "10 Kasım" yazdı.
Mahmutlar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Sezen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla traktörünün pulluğuyla tarlasına "10 Kasım" yazdı.
Sezen'in tarlasındaki yazı, dronla da görüntülendi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük beğeni topladı.
Kaynak: AA