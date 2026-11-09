Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tire'de çiftçi, Atatürk'ün 88. ölüm yılı için tarlasına traktörle '10 Kasım' yazdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Tire ilçesinde bir çiftçi, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla tarlasına traktörünün pulluğuyla büyük harflerle '10 Kasım' yazdı. Mahmutlar Mahallesi'ndeki tarladaki yazı dronla görüntülendi ve sosyal medyada paylaşılan görüntü beğeni topladı.

İzmir'in Tire ilçesinde bir çiftçi, tarlasına büyük harflerle "10 Kasım" yazdı.

Mahmutlar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Sezen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla traktörünün pulluğuyla tarlasına "10 Kasım" yazdı.

Sezen'in tarlasındaki yazı, dronla da görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük beğeni topladı.

Kaynak: AA
Çorum'da 4 araç birbirine girdi! Sürücü kaçıp arazide saklandı

Ortalık savaş alanına döndü! Sürücü kaçıp saklandı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bruce Willis'in son hali yürek burktu! Bakımına servet harcanıyor

Hollywood'un efsanesi ne hale geldi! Bakımına servet gidiyor
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu61

Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
İmamoğlu'nun casusluk davasında MİT raporu mahkemeye ulaştı! MI6, CIA ve MOSSAD tespiti

İmamoğlu'nun casusluk davasında MİT raporu! MI6, CIA ve MOSSAD detayı
İzmir'deki patlamanın şiddeti görgü tanıklarının sözlerine yansıdı: Deprem oluyor sandık

İzmir'deki patlamanın şiddetini görgü tanıkları anlattı
Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceğine dair açıklama

Hakan'dan geleceğine dair heyecanlandıran mesaj
Batman'da 12 yıllık sır! 'Örgüte katıldı' dediği engelli oğlunu öldürdüğü iddia edilen baba tutuklandı

Oğlu için 'örgüte katıldı' demişti! 12 yıl sonra baba tutuklandı
Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe'ye karşı eli kolu bağlanıyor

Fenerbahçe'ye karşı eli kolu bağlanıyor!