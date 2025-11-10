Tire'de Baba Oğlunu Öldürdü, Eşini Yaraladı: Şüpheli Yakalandı

İzmir'in Tire ilçesinde tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürüp eşini de yaralayan şüpheli, saklandığı incir bahçesindeki çardakta yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 Ekim'de oğlu Aşkın K'yi av tüfeğiyle öldürüp eşi G.K'yi yaralayarak kaçan Ş.K'yi (55) yakalamak için çalışma yürüttü.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu Ş.K, Dallık Mahallesi'nde kendisine ait incir bahçesindeki çardakta yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Zanlının, zaman zaman farklı noktalarda gizlenerek güvenlik güçlerinden kaçmaya çalıştığı bildirildi.

G.K'nin hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Olay

Dallık Mahallesi'nde 20 Ekim'de Ş.K. ile oğlu Aşkın K. ve eşi G.K. (50) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, kavgada baba, av tüfeğiyle oğluna ve eşine ateş etmiş, Aşkın K. olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Yaralı G.K. Tire Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, olayın ardından jandarma ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.