Tire'de 86 yaşındaki kadın ölü bulundu

İZMİR'in Tire ilçesinde, kendisinden bir süredir haber alınamayan Ayşe Kaya (86), evinin yakınlarında ölü olarak bulundu. Yaşlı kadının cesedi günler sonra bulunurken, ölüm nedeni yapılacak olan otopsi işleminin arından belli olacak.

İZMİR'in Tire ilçesinde, kendisinden bir süredir haber alınamayan Ayşe Kaya (86), evinin yakınlarında ölü olarak bulundu. Yaşlı kadının cesedi günler sonra bulunurken, ölüm nedeni yapılacak olan otopsi işleminin arından belli olacak.

Olay, ilçeye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Işıklı köyü kırsalında meydana geldi. İddiaya göre, köy yakınlarındaki evinde yalnız olarak yaşayan Ayşe Kaya'dan bir süredir haber alınamıyordu. Yaşlı kadının cansız bedeni, evinin yakınlarında arazide çevreye yayılan ağır koku nedeniyle kendisini aramaya çıkan aile yakınları tarafından bulundu. Yapılan ilk incelemede yaşlı kadının en az 20 gün önce öldüğü belirlendi. Ayşe Kaya'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.