Tire'de 6 köpek ile 2 kedi zehirlenerek öldürüldü - Haberler

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Tire'de 6 köpek ile 2 kedi zehirlenerek öldürüldü

Demirören Haber Ajansı - Yiğit Soylu - Güncel
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Tire'de 6 köpek ile 2 kedi zehirlenerek öldürüldü

İZMİR'in Tire ilçesinde, zehirli kıyma verilen 6 sokak köpeği ile 2 kedi öldü.

İZMİR'in Tire ilçesinde, zehirli kıyma verilen 6 sokak köpeği ile 2 kedi öldü. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adnan Menderes Mahallesi'nde 6 sokak köpeği ile 2 kedi, sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından bir kısmı ölü, bir kısmı ise bitkin bulundu. Ağzından salyalar akan hayvanlar için vatandaşlar belediyeden yardım istedi ancak hiçbiri kurtarılamadı. Bölgeye gelen Tire Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü belirlendi. Ekipler, çevreye bırakılmış zehirli kıyma buldu. Polis, köpekleri zehirleyen kişi veya kişilerin tespit edilmesi için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ölen sokak hayvanları, belediye ekibi tarafından toplandı.


Demirören Haber Ajansı / Yiğit Soylu - Güncel

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