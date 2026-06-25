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Bahçelievler'de tırın üzerinden düşen ekskavatör korkuluklarda asılı kaldı

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Bahçelievler'de seyir halindeki tırın üzerinden düşen ekskavatör, alt geçidin korkuluklarında asılı kaldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, polis ve zabıta ekipleri güvenlik önlemi aldı. İş makinesinin kurtarılması için çalışma sürüyor.

Bahçelievler'de seyir halindeki tırın üzerinden düşen ekskavatör alt geçidin korkuluklarında asılı kaldı.

Talatpaşa Caddesi'nde ilerleyen Selami Şahin yönetimindeki 34 HY 2313 plakalı tırın üzerindeki iş makinesi, araç yan yola girdiği sırada savruldu.

Savrulan ekskavatör, tırın üzerinden düşerek Yayla Tüneli'nin korkuluklarında asılı kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken kaza nedeniyle caddenin Bakırköy istikameti trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin iş makinesinin bulunduğu yerden kurtarılması için başlattığı çalışma sürüyor.

Görgü tanığı Oğuzhan Ulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, duyduğu gürültüyle dışarı çıktığını ve kazayı gördüğünü söyledi. Kontrol ettiklerinde herhangi bir yaralının bulunmadığını gördüklerini aktaran Ulu, geçidin altından geçen araçlara da zarar gelmediğini belirtti.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok
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