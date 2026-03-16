Tiran'da İftar Programı Düzenlendi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapımı Türkiye tarafından üstlenilen, Balkanlar'ın en büyük camisi konumundaki Namazgah Camisi'nde iftar programı düzenlendi.

Kadir Gecesi münasebetiyle cami görevlileri tarafından düzenlenen iftar programına yüzlerce kişi katıldı.

Farklı yaş gruplarından vatandaşların katıldığı cami avlusundaki iftar programına büyük ilgi gösterildi.

Program kapsamında cami dışındaki vatandaşlara da iftarlık dağıtıldı.

Bu arada, Namazgah Camisi'nin açılışı 10 Ekim 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı.