Tiran'da Yolsuzluk İddiaları Nedeniyle Protestolar Devam Ediyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrısı yapıldı.

Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 27. kez düzenlenen protestoya katılanlar Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Eski PD Milletvekili Klevis Balliu, burada yaptığı konuşmada, "asla pes etmeyeceklerini" söyledi.

Tiran Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı ve PD temsilcisi Dorjan Teliti de hedeflerine ulaşana kadar protestoları sürdüreceklerini aktardı.

PL Genel Sekreteri ve Tiran Belediye Meclisi üyesi Tedi Blushi ise "adaleti sağlamak için" hiç kimsenin kendilerini durduramayacağını belirtti.

Onlarca polis memurunun görev aldığı protesto olaysız sona erdi.

Aralarında muhalefet partilerinden milletvekillerinin de yer aldığı protestocular, Tiran Belediye Başkanı Veliaj'ın istifasını ve belediyedeki yolsuzlukların kınanmasını ve duyurulmasını talep ediyor.

Protestolar, mart sonunda "kamu görevlerini yerine getiren kişilerce pasif yolsuzluk" ve "mal varlığını beyan etmeyi reddetmek, mallarını saklamak veya yanlış beyanda bulunmak" ile suçlanan eski belediye yetkililerinin gözaltına alınmasının ardından başlamıştı.

Protestolar sırasında zaman zaman göstericilerle polis arasında gerginlik ve arbede yaşanmıştı. ???????Daha önce de belirli aralıklarla protestolar düzenleyen göstericiler, eylemlerinin devam edeceğini duyurdu.???????????????????