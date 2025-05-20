Tiran'da 'Nil'den Tuna'ya Gönül Coğrafyamız' Söyleşisi Düzenlendi

Tiran'da 'Nil'den Tuna'ya Gönül Coğrafyamız' Söyleşisi Düzenlendi
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Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican'ın katıldığı söyleşide, Türkiye ile Balkanlar arasındaki tarihi kökler ve işbirlikleri üzerine konuşuldu.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Nil'den Tuna'ya gönül coğrafyamız" konulu söyleşi düzenlendi.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican'ın konuk olduğu ve Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tiran tarafından düzenlenen söyleşiye, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan YEE Arnavutluk Müdürü Oğuzhan Sakoğlu, Prof. Dr. Alican'ın Balkan ülkelerine gerçekleştirdiği seyahat çerçevesinde böyle bir program düzenlediklerini söyleyerek, katılımcıların bu söyleşiden istifade etmesi temennisinde bulundu.

Prof. Dr. Alican da AA muhabirine, Türkiye ile Balkanlar arasındaki tarihi köklerin asırlara dayandığını söyledi.

Anadolu ile Balkan coğrafyaları arasında çok yoğun bağlar olduğuna işaret eden Alican, "Topluluklar ve coğrafyalar arasındaki olumlu bağların kaybolmaması, onların bir biçimde inşa ve ihya edilmesi gerekiyor, biz de bunu yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Bir haftadır Balkanlar'da çeşitli üniversite ve topluluklara ziyarette bulunduklarını anımsatan Alican, "Muş Alparslan Üniversitesi olarak Anadolu ve Balkan halklarının birbirinden daha fazla haberdar olabilmeleri, birbiriyle daha fazla işbirlikleri yapabilmeleri ve birbirlerine daha fazla katkı sunabilmeleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Alican, ayrıca üniversite olarak Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova ve Bosna Hersek'teki birkaç üniversite ile çeşitli anlaşmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
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